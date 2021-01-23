الخطوط الكويتية تقلص عدد ركاب الرحلات القادمة للبلاد

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت الخطوط الجوية الكويتية: إنها ستقلص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت؛ اعتباراً من 24 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 6 شباط/ فبراير المقبل.



وأكدت الناقلة الوطنية، عبر حسابها بموقع (تويتر)، أن القرار يأتي بناءً على "تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني".



وأشارت إلى أن القرار يستثنى منه ركاب العمالة المنزلية والترانزيت.



وقالت صحيفة (القبس) الكويتية: إن السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت ستكون بمعدل 35 راكباً على كل رحلة خلال الفترة المذكورة.