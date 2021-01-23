دولي

الكشف عن موعد مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ

الكشف عن موعد مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ
رام الله - دنيا الوطن
أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، ستجري في الأسبوع، الذي يبدأ في الثامن من شباط/ فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسمياً، اتهامات المساءلة للمجلس يوم الاثنين.

وشدد شومر على ضرورة التحرك بسرعة؛ للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن، ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.

وقال شومر: إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب، والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ، وفريق دفاع ترامب، الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترامب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين، وبدء المحاكمة.

وأضاف: "خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ مباشرة مصالح الشعب الأمريكي الأخرى، مثل ترشيحات مجلس الوزراء ومشروع قانون الإغاثة من فيروس (كورونا) الذي سيخفف المعاناة عن ملايين الأمريكيين، الذين يعانون خلال هذه الجائحة ".

أخبار ذات صلة

أول تعليق لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض: سنفعل شيئًا

أول تعليق لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض: سنفعل شيئًا

التشيك تعلن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

التشيك تعلن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

الإمارات توقع صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل شراء مقاتلات (F-35) الأمريكية

الإمارات توقع صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل شراء مقاتلات (F-35) الأمريكية

بكين تبدأ إجراء فحوصات واسعة للكشف عن المصابين بفيروس (كورونا)

بكين تبدأ إجراء فحوصات واسعة للكشف عن المصابين بفيروس (كورونا)

نائبة جمهورية بالكونغرس تطالب بعزل بايدن

نائبة جمهورية بالكونغرس تطالب بعزل بايدن

استطلاع رأي: نتنياهو لا يزال الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء في إسرائيل

استطلاع رأي: نتنياهو لا يزال الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء في إسرائيل

بيلوسي: محاكمة ترامب ستبدأ قريبًا

بيلوسي: محاكمة ترامب ستبدأ قريبًا

شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف ويهدده بالقتل

شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف ويهدده بالقتل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: إجراءات أمنية مشددة للاحتلال على حاجز حوارة

نابلس: إجراءات أمنية مشددة للاحتلال على حاجز حوارة

وزير الخاريجة التونسي يؤكد استعداد بلاده الدائم لتقديم للمساعدة الشعب الفلسطيني

وزير الخاريجة التونسي يؤكد استعداد بلاده الدائم لتقديم للمساعدة الشعب الفلسطيني

ملحم: تشغيل محطات التحويل منع انقطاع الكهرباء بالرغم من ارتفاع الأحمال

ملحم: تشغيل محطات التحويل منع انقطاع الكهرباء بالرغم من ارتفاع الأحمال

ارتفاعات على الحرارة بدءاً من الأحد ومنخفض جوي جديد نهاية الاسبوع المقبل

ارتفاعات على الحرارة بدءاً من الأحد ومنخفض جوي جديد نهاية الاسبوع المقبل

الخارجية: 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

الخارجية: 12 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين جالياتنا بالعالم

اعتباراً من بداية العام المقبل.. وزارة العمل ترفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين

اعتباراً من بداية العام المقبل.. وزارة العمل ترفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية جنوب نابلس

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

منوعات

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف &#34;الصقر&#34;

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف "الصقر"

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

عربي

الخطوط الكويتية تقلص عدد ركاب الرحلات القادمة للبلاد

الخطوط الكويتية تقلص عدد ركاب الرحلات القادمة للبلاد

لأول مرة.. وفيات (كورونا) اليومية في تونس تتجاوز 100 حالة

لأول مرة.. وفيات (كورونا) اليومية في تونس تتجاوز 100 حالة

مصر.. انفجار أسطوانات غاز على طريق سريع بالاسماعيلية

مصر.. انفجار أسطوانات غاز على طريق سريع بالاسماعيلية

الصحة الأردنية: تسجيل تسع حالات وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل تسع حالات وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)