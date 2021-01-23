الكشف عن موعد مساءلة ترامب بمجلس الشيوخ

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رام الله - دنيا الوطن

أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، ستجري في الأسبوع، الذي يبدأ في الثامن من شباط/ فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسمياً، اتهامات المساءلة للمجلس يوم الاثنين.



وشدد شومر على ضرورة التحرك بسرعة؛ للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن، ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.



وقال شومر: إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب، والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ، وفريق دفاع ترامب، الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترامب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين، وبدء المحاكمة.



وأضاف: "خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ مباشرة مصالح الشعب الأمريكي الأخرى، مثل ترشيحات مجلس الوزراء ومشروع قانون الإغاثة من فيروس (كورونا) الذي سيخفف المعاناة عن ملايين الأمريكيين، الذين يعانون خلال هذه الجائحة ".