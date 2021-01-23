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لأول مرة.. وفيات (كورونا) اليومية في تونس تتجاوز 100 حالة

لأول مرة.. وفيات (كورونا) اليومية في تونس تتجاوز 100 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية التونسية، أن الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد تجاوزت 100 حالة لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في شهر مارس من العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 103 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى 6 آلاف و92 حالة.

وأضافت أنها سجلت خلال نفس الفترة 2389 إصابة جديدة بهذا المرض، وذلك بعد إجراء 7640 تحليلا مخبريا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات 193 ألفا و273 إصابة، مقابل تسجيل شفاء 140 ألفا و180 شخصا.

ووصف وزير الصحة التونسي فوزي مهدي هذه الحصيلة بـ "المؤسفة جدا"، مؤكدا في تصريحات إعلامية أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا "ستعقد اجتماعا من أجل تقديم مقترحاتها الى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا حول الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل مكافحة هذا المرض".

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