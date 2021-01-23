شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة
رام الله - دنيا الوطن
يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد2021/01/24 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين2021/01/25 يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

الثلاثاء2021/01/26 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج  .

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