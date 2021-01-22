وزارة الاتصالات: بداية إبريل سيتم وقف توزيع أي مواد بريدية غير معنونة لفلسطين



ودعا البيان جميع المواطنين والشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة، وكل من يتعامل بالمراسلات البريدية إلى استخدام الرمز البريدي الفلسطيني المخصص لكل منطقة في فلسطيني.



وقال: "يعتبر الرمز البريدي المكون من سبعة أرقام مسبوقة بحرف P، هو الرمز البريدي الذي يعبر عن بناء او منشأة، ومع ذلك يقبل الرمز المكون من ثلاثة أرقام مستبوقا بحرف P والذي يعبر عن منطقة بريدية كما هو مبين في منشور الاتحاد البريدي العالمي المرفق".



وأضاف: "يطلب من الجميع استخدام نموذج العنونة الفلسطيني، والذي تم الاعلان عنه في الاتحاد البريدي العالمي، كما يمكن لكل مواطن الوصول الى قاعدة بيانات الرمز البريدي ومعرفة الرمز لمنزله او منطقة سكنه من خلال الرابط التالي: (www.postcode.palestine.ps).



وأشار بيان مكتب الوزير، إلى أن سيكون الزاما أن يذكر اسم فلسطين في العناوين، ويتم ابلاغ المؤسسات والمواطنين، بضرورة تصويب عناوينها البريدي بالاستناد إلى التعليمات الجديدة خلال شهرين منذ بداية العام الجديد 20/1/20221.











رام الله - دنيا الوطنأعلن اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أنه سيتم اعادة ووقف توزيع أي مواد بريدية غير معنونة إلى فلسطين، ابتداءً من الاول لشهر نيسان/ إبريل لعام 2021.جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الوزير سدر، مساء اليوم الجمعة، مؤكدا، أن ذلك جاء استنادا الى منشور المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بشأن الرمز البريدي في فلسطينية والزاميته ابتداءً من الاول من كانون الثاني/ يناير لعام 2021، والذي صدر بطلب من البريد الفلسطيني.