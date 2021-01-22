شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات: بداية إبريل سيتم وقف توزيع أي مواد بريدية غير معنونة لفلسطين

وزارة الاتصالات: بداية إبريل سيتم وقف توزيع أي مواد بريدية غير معنونة لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أنه سيتم اعادة ووقف توزيع أي مواد بريدية غير معنونة إلى فلسطين، ابتداءً من الاول لشهر نيسان/ إبريل لعام 2021.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الوزير سدر، مساء اليوم الجمعة، مؤكدا، أن ذلك جاء استنادا الى منشور المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بشأن الرمز البريدي في فلسطينية والزاميته ابتداءً من الاول من كانون الثاني/ يناير لعام 2021، والذي صدر بطلب من البريد الفلسطيني.

ودعا البيان جميع المواطنين والشركات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة، وكل من يتعامل بالمراسلات البريدية إلى استخدام الرمز البريدي الفلسطيني المخصص لكل منطقة في فلسطيني.

وقال: "يعتبر الرمز البريدي المكون من سبعة أرقام مسبوقة بحرف P، هو الرمز البريدي الذي يعبر عن بناء او منشأة، ومع ذلك يقبل الرمز المكون من ثلاثة أرقام مستبوقا بحرف P والذي يعبر عن منطقة بريدية كما هو مبين في منشور الاتحاد البريدي العالمي المرفق".

وأضاف: "يطلب من الجميع استخدام نموذج العنونة الفلسطيني، والذي تم الاعلان عنه في الاتحاد البريدي العالمي، كما يمكن لكل مواطن الوصول الى قاعدة بيانات الرمز البريدي ومعرفة الرمز لمنزله او منطقة سكنه من خلال الرابط التالي: (www.postcode.palestine.ps).

وأشار بيان مكتب الوزير، إلى أن سيكون الزاما أن يذكر اسم فلسطين في العناوين، ويتم ابلاغ المؤسسات والمواطنين، بضرورة تصويب عناوينها البريدي بالاستناد إلى التعليمات الجديدة خلال شهرين منذ بداية العام الجديد 20/1/20221.


أخبار ذات صلة

نابلس: إجراءات أمنية مشددة للاحتلال على حاجز حوارة

نابلس: إجراءات أمنية مشددة للاحتلال على حاجز حوارة

الديمقراطية: معيار موقفنا من بايدن مدى استعداده لتطبيق قرارات الشرعية

الديمقراطية: معيار موقفنا من بايدن مدى استعداده لتطبيق قرارات الشرعية

وزير الخاريجة التونسي يؤكد استعداد بلاده الدائم لتقديم للمساعدة الشعب الفلسطيني

وزير الخاريجة التونسي يؤكد استعداد بلاده الدائم لتقديم للمساعدة الشعب الفلسطيني

الصحة بغزة: تسجيل 87 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الجمعة

الصحة بغزة: تسجيل 87 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الجمعة

ملحم: تشغيل محطات التحويل منع انقطاع الكهرباء بالرغم من ارتفاع الأحمال

ملحم: تشغيل محطات التحويل منع انقطاع الكهرباء بالرغم من ارتفاع الأحمال

ارتفاعات على الحرارة بدءاً من الأحد ومنخفض جوي جديد نهاية الاسبوع المقبل

ارتفاعات على الحرارة بدءاً من الأحد ومنخفض جوي جديد نهاية الاسبوع المقبل

اشتية: على الامم المتحدة بذل الجهود لتسهيل إجراء الانتخابات وتمكين المقدسين من المشاركة بها

اشتية: على الامم المتحدة بذل الجهود لتسهيل إجراء الانتخابات وتمكين المقدسين من المشاركة بها

شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة

شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: إجراءات أمنية مشددة للاحتلال على حاجز حوارة

نابلس: إجراءات أمنية مشددة للاحتلال على حاجز حوارة

ملحم: تشغيل محطات التحويل منع انقطاع الكهرباء بالرغم من ارتفاع الأحمال

ملحم: تشغيل محطات التحويل منع انقطاع الكهرباء بالرغم من ارتفاع الأحمال

اعتباراً من بداية العام المقبل.. وزارة العمل ترفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين

اعتباراً من بداية العام المقبل.. وزارة العمل ترفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية جنوب نابلس

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

وقفة رفضا لقرار إزالة مدرسة ومسجد بمسافر يطا جنوب الخليل

وقفة رفضا لقرار إزالة مدرسة ومسجد بمسافر يطا جنوب الخليل

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية

مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية

البيرة: العشرات يشاركون في وقفة إسناد شيخ الأسرى &#34;فؤاد الشوبكي&#34;

البيرة: العشرات يشاركون في وقفة إسناد شيخ الأسرى "فؤاد الشوبكي"

منوعات

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف &#34;الصقر&#34;

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف "الصقر"

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

عربي

مصر.. انفجار أسطوانات غاز على طريق سريع بالاسماعيلية

مصر.. انفجار أسطوانات غاز على طريق سريع بالاسماعيلية

شحنة اللقاح الأولى تصل الدار البيضاء والمغرب يستعد للتطعيم

شحنة اللقاح الأولى تصل الدار البيضاء والمغرب يستعد للتطعيم

عون يوافق على توزيع 50 مليار ليرة تعويضات للمتضررين من انفجار المرفأ

عون يوافق على توزيع 50 مليار ليرة تعويضات للمتضررين من انفجار المرفأ

قتيل وثلاثة جرحى جراء تفجير تبناه تنظيم الدولة بسيناء المصرية

قتيل وثلاثة جرحى جراء تفجير تبناه تنظيم الدولة بسيناء المصرية