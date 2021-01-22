دولي

التشيك تعلن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

التشيك تعلن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة البيطرة في جمهورية التشيك إنها رصدت تفشي فيروس "إتش 5 إن 8" المسبب لإنفلونزا الطيور في مزرعة صغيرة جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل حوالي نصف الطيور فيها.

وأوضحت الإدارة أن العدوى سجلت في مزرعة على بعد 99 كيلومترا جنوبي العاصمة براغ، ومن المحتمل أنها انتقلت عبر البط البري الموجود في بركة قريبة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت السلطات البيطرية في جمهورية التشيك أعلنت قبل سنة تحديدا أن مرض إنفلونزا الطيور عاود الظهور في البلاد بعد 3 سنوات من آخر حالة تفش له.

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