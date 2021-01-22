ملحم: تشغيل محطات التحويل منع انقطاع الكهرباء بالرغم من ارتفاع الأحمال

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رام الله - دنيا الوطن

صرّح م. ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن عمل محطات التحويل الأربعة حال دون حصول أزمة كهرباء حقيقية هذا الشتاء بالرغم من الارتفاع الكبير في الأحمال التي وصلت ذروتها خلال الأيام الماضية بسبب تدني درجات الحرارة، فقد وصل الحمل الأقصى في شركة كهرباء محافظة القدس إلى 560 ميغاواط ، و 131 ميغاواط في شركة كهرباء الشمال، بينما وصل في شركة كهرباء الجنوب إلى 56 ميغاواط.



وأشار ملحم أن تشغيل محطات تحويل صرة، والقدس، وبيت أولا بالإضافة إلى محطة الجلمة شكّل نقطة تحول استراتيجي في بناء منظومة قطاع الكهرباء الفلسطيني ويتماشى مع رؤية الحكومة الفلسطينية بتحقيق الأمن الطاقي للمواطنين من خلال توفير قدرات كهربائية تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء.



وقال ملحم أن تشغيل المحطات ساعد على معالجة نقص القدرة الكهربائية وتقليل الفاقد الفني بسبب تحسين كفاءة نقل الطاقة، مما أتاح توفير خدمة الكهرباء من غير انقطاع مؤكداً أن سلطة الطاقة تتابع احتياجات المواطنين في كافة المناطق بشكل مستمر وأنه لم يبلّغ المواطنون سوى عن أعطال عرضية استطاعت طواقم شركات التوزيع الاستجابة لها.



وأشار رئيس سلطة الطاقة أن المرحلة المقبلة لتطوير قطاع الطاقة تشمل بناء خمس محطات تحويل إضافية وبناء محطات توليد طاقة تقليدية باستثمارات فلسطينية، وتعزيز الربط مع الأردن بالإضافة إلى استمرارية تطوير محطات الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي وتنوع مصادر الطاقة وتوفير قدرات إضافية للمواطنين والمنشآت بأسعار معقولة .



هذا وناشد رئيس سلطة الطاقة المواطنين لاتباع طرق وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي والحفاظ على المنظومة الكهربائية.