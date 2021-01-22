دولي

الإمارات توقع صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل شراء مقاتلات (F-35) الأمريكية

الإمارات توقع صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل شراء مقاتلات (F-35) الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الإمارات، اليوم الجمعة، توقيعها صفقة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار تشمل شراء مجموعة مقاتلات أمريكية من نوع (F-35) إضافة إلى اسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

وأوضحت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة أن التوقيع على الاتفاق جرى في آخر يوم كامل للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منصبه، مبينة أن الصفقة تقدر قيمتها 23 مليار دولار وتشمل شراء ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز (F-35) و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه تم الانتهاء من خطابات الاتفاق 19 كانون الثاني/ يناير لتأكيد شروط الشراء ومنها التكاليف والمواصفات الفنية وجداول التسليم المتوقعة.

وسبق أن أفادت وكالة (رويترز) نقلا عن مصادر مطلعة، الأربعاء، بأن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة يشمل شراء 50 طائرة من نوع (F-35).

وسبق أن أكدت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان أنه من المرجح أن توقع إدارة ترامب على صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات (F-35) قبل انتهاء فترة ولايته.

وأثارت هذه الصفقة قلقا لدى المعسكر الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي وإسرائيل التي تخشى من فقدانها "التوفق النوعي العسكري" في المنطقة.

وإسرائيل هي الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات متطورة من نوع (F-35)، وفي هذا السياق تعهد أنطوني بلينكين، الذي اختاره بايدن لتولي منصب وزير الخارجية في إدارته، بأنها "ستدرس بصورة دقيقة تفاصيل الصفقة"، موضحا أن فريق الرئيس الجديد سيعمل "على ضمان التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط".

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