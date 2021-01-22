الصحة الأردنية: تسجيل تسع حالات وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل تسع حالات وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جديدة في الأردن.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (318,911) حالة، وتسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4207) حالات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.