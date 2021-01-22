مجدلاني: لم تصل حتى اللحظة أي دعوة رسمية للفصائل حول اللقاء الوطني بالقاهرة

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خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أنه حتى اللحظة لم تصل أي دعوة رسمية لأي فصيل، خاصة باللقاء المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة، لافتا إلى أن الاتفاق المبدئ لموعد اللقاء هو بالاسبوع الأول من الشهر المقبل.



وقال مجدلاني لـ"دنيا الوطن": "الموضوع الذي سيتم منافشته بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، هو ملف الانتخابات فقط، اما موضوع رواتب الموظفين هو قضية حكومية وليست قضية فصائل".