شؤون فلسطينية

اعتباراً من بداية العام المقبل.. العمل ترفع الحد الادنى للأجور لكافة القطاعات بفلسطين

اعتباراً من بداية العام المقبل.. العمل ترفع الحد الادنى للأجور لكافة القطاعات بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اتحاد الغرف التجارية، ممثلا بالمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، والاتحادات العمالية، أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل، على رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين لكافة القطاعات، ليصبح 1950 شيكل شهريا، و87 شيكل الاجر اليومي، و12 شيكل أجر الساعة.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدره الاتحاد، أمس الخميس، مؤكدا أن هذا الاتفاق جاء بعد اجتماعات مع وزارة العمل، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في فلسطين، وإضافة غلاء المعيشة السنوي وفق ما يحدده الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بشكل تلقائي على الحد الأدنى للأجر بداية كل سنة.

وبحسب الاتفاق، فيتم تشكيل لجنة ثلاثية من أطراف الانتاج الثلاثة، لتحديد الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والأنشطة الأكثر تضررا من أزمة (كورونا)، لمساعدة الحكومة في وضع الأسس والحوافز لتمكين ودعم هذه القطاعات ضمن الامكانيات المتاحة، على أن تنهي اللجنة عملها في مدة أقصاها ستة أشهر، من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وقال: "تتكفل وزارة العمل بوضع اليات كفيلة بتطبيق تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز دور تفتيش العمل من حيث الامكانيات والصلاحيات والعمل على انشاء غرف قضائية حسب قانون تشكيل المحاكم القضائية".

ووفقا للاتفاق، يلتزم الشركاء الثلاثة بالعمل كل حسب امكانياته في المساهمة بتطبيق هذا الاتفاق والالتزام به، كما يسري الاتفاق اعتبارا من 1/1/2022.



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