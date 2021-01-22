قتيل وثلاثة جرحى جراء تفجير تبناه تنظيم الدولة بسيناء المصرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤولون طبيون وأمنيون في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، إن تنظيم الدولة، فجر قنبلة على جانب طريق في شمال شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن المصرية وإصابة ثلاثة آخرين.



وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة (أسوشيتد برس): "إن الانفجار الذي وقع فجر الخميس، هو نتيجة عبوة ناسفة استهدفت عربة مصفحة كانت تنقل قوات في دورية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، في بلدة الشيخ زويد".



ونشر التنظيم بيانا على موقع إلكتروني مرتبط بالمتشددين أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.