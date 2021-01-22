التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ وطائرة مسيرة للحوثيين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ما وصفه "عمليتين إرهابيتين" حاولت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذهما صباح اليوم الجمعة.



وذكر التحالف، حسب قناة (الإخبارية) السعودية، أن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، وزورقا مفخخا للجماعة في جنوب البحر الأحمر.