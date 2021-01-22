العراق.. إطلاق عملية أمنية تستهدف بقايا تنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القوات المسلحة العراقية، الجمعة، انطلاق عملية "ثأر الشهداء"، والتي تستهدف بقايا تنظيم الدولة.



ويشرف على العملية التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتستهدف العملية بقايا تنظيم الدولة، مستفيدة من معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، حسبما جاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب.



وتمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة بعدد من المسلحين في كل من بغداد وباب المُعظم والأنبار وعامرية الفلوجة وكركوك ومنطقة دور الفيلق.



ولهؤلاء الإرهابيين صلات بشبكات عناصر تنظيم الدولة، ويمتلكون معلومات قيّمة عن قادة هذه الشبكات المسلحة.



وشدد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، على أنه سيواصل "ضرب بقايا عصابات تنظيم الدولة في كافة أنحاء العراق بقوة مُفرطة"، واعدا "الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة".



ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، إلى معالجة التحديات في الأجهزة الاستخباراتية بشكل عاجل، وذلك بعد ترأسه جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمحورت حول التفجيرين الانتحاريين اللذين أوديا بحياة 32 شخصا على الأقل، الخميس، في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ 3 أعوام.



وقال الكاظمي إن "هناك محاولات يومية لتنظيم الدولة للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس".



وأضاف: "ما حصل يوم أمس هو خرق لا نسمح بتكراره. هذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته. هناك تحديات في الأجهزة الاستخباراتية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة".



وتابع قائلا: "الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة".



وأوضح: "من لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه. أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات تنظيم الدولة نجحنا في أغلبها".