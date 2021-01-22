إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في يده من مسافة قريبة، والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي نظمت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا.



وقال الناطق الإعلامي في إقليم حركة فتح بقلقيلية مراد شتيوي إن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح منازل المواطنين قبل انطلاق المسيرة وأطلقوا الرصاص المعدني من مسافة قريبة باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم في يده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمتوسطة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف شتيوي أن جنود الاحتلال أمطروا البلدة بقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق بينهم أطفال، عولجوا ميدانيا.