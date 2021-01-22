وقفة رفضا لقرار إزالة مدرسة ومسجد بمسافر يطا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

شارك مئات المواطنين، اليوم الجمعة، بوقفة رفضا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة مدرسة ومسجد بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.



وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن مئات المواطنين أدوا صلاة الجمعة في ساحة مدرسة "أم قصة" الأساسية المهددة بالإزالة، ونظموا وقفة لرفض قرار الإزالة ولإجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي المسافر.



ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها أهالي المنطقة، بالتعاون مع حركة فتح إقليم يطا واللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، ومديرية التربية والتعليم، العلم الفلسطيني والشعارات الرافضة لسياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال. وطالبوا المؤسسات الدولية والإنسانية ضرورة الوقوف عند مسؤوليتها والعمل على توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.



وكانت سلطات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي بإزالة مدرسة "أم قصة" الأساسية المختلطة، ومسجد قيد الإنشاء فيها.



وتضم المدرسة 50 طالبا وطالبة، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود التي افتتحتها وزارة التربية والتعليم في المسافر، وتخدم ثلاثة تجمعات سكنية (أم قصة، والعبادية، ومنطقة السرج).