البيرة: العشرات يشاركون في وقفة إسناد شيخ الأسرى "فؤاد الشوبكي"

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رام الله - دنيا الوطن

شارك عشرات المواطنين في وقفة إسناد مع شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الجمعة.



وكانت سلطات الاحتلال أعلنت إصابة الشوبكي بالفيروس أمس الخميس.



وأصيب الأسير الشوبكي (82 عاماً) بـ"كورونا" بعد أن انتقلت العدوى له من أحد السجانين، حيث كان من المقرر أن يخضع صباحاً لعملية جراحية في عينه في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لذلك تم نقله بالأمس من سجن النقب، وتبين لاحقاً أن سائق "البوسطة"، وهي السيارة المكونة من الحديد التي ينقل بها الأسرى، مصاب بالفيروس.