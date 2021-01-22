إصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية في "دير جرير"

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، عقب مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية في قرية دير جرير، شرق مدينة رام الله، بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والرصاص الإسفنجي.



وانطلق المواطنون في مسيرتهم الأسبوعية السلمية باتجاه أراضيهم التي يتهددها الاستيطان والتي يسعى المستوطنون لإقامة بؤرة عليها مرددين الشعارات الوطنية، وحاملين اللافتات المؤكدة على التمسك بالأرض والدفاع عنها وحمايتها، وعلم فلسطين.



وفور وصول المواطنين إلى موقع أراضيهم المصادرة، هاجمتهم قوات الاحتلال ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق.