الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة دخلت عبر لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش: "رصد قوات الجيش مؤخرا حوامة تعبر الأجواء قادمة من الأراضي اللبنانية وأسقطتها، كانت الحوامة تحت المراقبة طيلة الحادث".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش: "رصد قوات الجيش مؤخرا حوامة تعبر الأجواء قادمة من الأراضي اللبنانية وأسقطتها، كانت الحوامة تحت المراقبة طيلة الحادث".
التعليقات