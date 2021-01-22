الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة دخلت عبر لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جهة لبنان.



وقال المتحدث باسم الجيش: "رصد قوات الجيش مؤخرا حوامة تعبر الأجواء قادمة من الأراضي اللبنانية وأسقطتها، كانت الحوامة تحت المراقبة طيلة الحادث".