الجهاد الاسلامي تدين تفجيرات بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة، التفجيرين المتتاليين اللذين استهدفا سوقاً شعبياً أمس الخميس في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى بين المواطنين الأبرياء.



وتقدمت الحركة بخالص التعازي والمواساة للعراق الشقيق، ولعائلات الضحايا والجرحى، سائلة الله تعالى أن يرحم الضحايا الأبرياء، وأن يحفظ العراق وشعبه العزيز من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليه بالأمن والاستقرار.