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دوي انفجار بشمال غربي الأردن بالتزامن مع قصف إسرائيلي لمواقع وسط سوريا

دوي انفجار بشمال غربي الأردن بالتزامن مع قصف إسرائيلي لمواقع وسط سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن دوي انفجار سمع في بلدة الوهادنة وبلدات أخرى بمحافظة عجلون بشمال غربي الأردن، فجر الجمعة، من دون أن يؤكد مصدر رسمي صحة وسبب الانفجار.

ووفق موقع (رؤيا) فقد قال سكان في المنطقة المذكورة: إن الأجهزة المختصة هرعت إلى بلدة الوهادنة وطوقت المنطقة للتحقيق، ونشرت صفحات إخبارية محلية بعجلون صورا لموقع الانفجار.

ورجحت مصادر أن يكون السبب مرتبطا بالقصف الذي شنه الطيران الإسرائيلي اليوم الجمعة على مناطق في محافظة حماة السورية.

وسبق أن سقطت في الأردن شظايا لصواريخ اعتراضية تطلقها الدفاعات الجوية السورية لإسقاط الصواريخ الإسرائيلية.

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