رغد صدام حسين تغرد بعد تفجير بغداد

رام الله - دنيا الوطنعلقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الانفجارين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس.ونشرت رغد صدام حسين، تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر حسابها بموقع (تويتر) متسائلة: "أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟".وأضافت: "لابد أن تنتهي هذه الحقبة المظلمة بإذن الله وإرادة العراقيين الأباة وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب، رحم الله شهدائنا الأبطال وإنا لله وإنا إليه راجعون".