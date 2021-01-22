الاحتلال يستدعي مرابطات على خلفية أحداث باب السلسلة عام 2019

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مرابطات، على خلفية أحداث حصلت عام 2019م بباب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.



وأفادت مصادر مقدسية أن محكمة الاحتلال استدعت الـمـرابـطـات هنادي حلواني وعايدة الصيداوي ومدلين عيسى لتقديم لائحة اتهام بحقهن على خلفية وقوفهن في وجه المستوطنين بباب السلسلة عام 2019م.



وأعادت محكمة الاحتلال فتح القضية من جديد للمرة الثالثة بتهمة التحريض على الـرباط والتكبير في وجه المستوطنين.



وقالت المرابطة هنادي حلواني إن استدعائهن يأتي رغم اعتداء الاحتلال عليهن في ذلك الحين بالسب والضرب، واقتحام بيوتهن وتكسير محتوياتها، ورغم اعتقالنا ليوم وليلة في سجن الرملة وصدور قرار بإبعادهن وقتها عن باب السلسلة لمدة شهرين مع دفع غرامات مالية كبيرة.



وأوضحت أن الاحتلال اثبت لائحة اتهام بحقهن كما سيعرضن على محاكمة ثالثة في شهر 4 القادم.



وقالت المرابطة عايدة الصيداوي في تصريحات صحفية سابقة:" إذا كنت بالأقصى يوجهون لي تهمة مرابطة، وإذا كبرت لحظة اقتحام المستوطنين يوجهون لك تهمة التكبير، كما أنه يحظر علينا الجلوس وسط مجموعة في باحات المسجد".



وحثت الصيداوي على أهمية الرباط بالمسجد الأقصى، لأنه آية من القران وأجر المرابط قدره ليوم الدين، فالأقصى جنة الأرض، والرباط فيه حياة وبركة وفرج لكل ضيق.