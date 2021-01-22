شؤون فلسطينية

فلسطين: 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية "ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 2، بيت لحم 1، الخليل 1، جنين 3"، وتسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى انه تم تسجيل 219 إصابة بالفيروس في الضفة و275 في قطاع غزة، وكذلك تسجيل 297 حالة تعاف في الضفة و495 في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (20)، طوباس (21)، أريحا والأغوار (8)، طولكرم (26)، رام الله والبيرة (45)، بيت لحم (19)، الخليل (22)، نابلس (23)، جنين (17)، قلقيلية (2)"، قطاع غزة (275) .

وأضافت: إن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (29)، طوباس (8)، أريحا والأغوار (2)، طولكرم (36)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (22)، الخليل (34)، نابلس (48)، جنين (41)، قلقيلية (26)"، قطاع غزة (495).

وأوضحت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستدعي مرابطات على خلفية أحداث باب السلسلة عام 2019

الاحتلال يستدعي مرابطات على خلفية أحداث باب السلسلة عام 2019

نادي الأسير: إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف أسرى ريمون

نادي الأسير: إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف أسرى ريمون

(الأناضول): حماس لن تؤجل انتخاباتها الداخلية

(الأناضول): حماس لن تؤجل انتخاباتها الداخلية

الاحتلال يقتحم الأقصى وصبري يحذر من مخطط يستهدف أعداد  المصلين

الاحتلال يقتحم الأقصى وصبري يحذر من مخطط يستهدف أعداد  المصلين

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

الصحة بغزة: 4 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة بغزة: 4 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم الأقصى وصبري يحذر من مخطط يستهدف أعداد  المصلين

الاحتلال يقتحم الأقصى وصبري يحذر من مخطط يستهدف أعداد  المصلين

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

الصحة بغزة: 4 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة بغزة: 4 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

أبو دياب: الاحتلال يسعى إلى إبقاء القدس في وضع غير آمن

أبو دياب: الاحتلال يسعى إلى إبقاء القدس في وضع غير آمن

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف &#34;الصقر&#34;

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف "الصقر"

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

عربي

اقالة 5 قادة الأمن العراقي بعد هجوم بغداد

اقالة 5 قادة الأمن العراقي بعد هجوم بغداد

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بغداد

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بغداد

‫الإمارات تقر استخدام لقاح &#34;سبوتنيك V&#34; ضد فيروس (كورونا)

‫الإمارات تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)