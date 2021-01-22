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الكشف عن موعد زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين

الكشف عن موعد زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير إخباري إسرائيلي أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإمارات والبحرين في شباط/ فبراير المقبل.

 وسيعقد نتنياهو اجتماعات سياسية في أبو ظبي واقتصادية في دبي، ثم سيتوجه إلى المنامة.

وذكر موقع (واللا) أن نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات والبحرين في الفترة من 9 إلى 11 من الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي في التاسع من شباط / فبراير المقبل ويلتقي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في اليوم التالي.

وأضاف التقرير أن نتنياهو سوف يعقد اجتماعات سياسية في أبو ظبي وأخرى اقتصادية في دبي.

وتابع التقرير أن نتنياهو سوف يتوجه مباشرة من الإمارات إلى العاصمة البحرينية المنامة  في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.

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