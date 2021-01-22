استطلاع رأي: نتنياهو لا يزال الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف"، أن الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، هو بنيامين نتنياهو فصوت 41% من الجمهور الإسرائيلي، لصالحه.



وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع قوة حزب الليكود الانتخابية، وحصوله على أعلى عدد مقاعد بالكنيست، في الانتخابات القادمة.



وأضافت الصحيفة أن الليكود سيحصل على 31 مقعدا في الانتخابات القادمة للكنيست الرابعة والعشرون.



اما بقية النتائج على النحو التالي: تكفاه حدشاه 16 مقعدا، يش عتيد 16، يمينا 11، القائمة العربية 10، شاس 8، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتتا 7، ميرتس 5، كحول لفان 4، الإسرائيليون 4 مقاعد، وفقا للاستطلاع.