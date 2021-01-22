شؤون فلسطينية

(الأناضول): حماس لن تؤجل انتخاباتها الداخلية

(الأناضول): حماس لن تؤجل انتخاباتها الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن حركة حماس تتجه نحو عدم تأجيل انتخاباتها الداخلية المقررة قريباً، والإبقاء على إجرائها في مواعيدها المحددة.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادها، أن نقاشات جرت داخل الأطر القيادية والشورية للحركة خلال الأيام الماضية، حول إمكانية تأجيل الانتخابات الداخلية لعدة أشهر، بسبب قرب انعقاد الانتخابات الفلسطينية العامة.

وبحسب المصادر، فإن الجهات التي دعت إلى التأجيل، بررت ذلك بصعوبة الجمع بين التحضير للانتخابات العامة، و"الداخلية"، في ذات الوقت.

وأضافت، أن التوجّه العام لدى حركة حماس، حاليا، هو المضي في عقد "الاستحقاق الانتخابي وعدم تأجيله، وذلك بالتوازي مع التحضيرات للانتخابات الفلسطينية العامة".

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