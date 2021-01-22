الاحتلال يقتحم الأقصى وصبري يحذر من مخطط يستهدف أعداد  المصلين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة.



وأفادت مصادر مقدسية، أن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في باحاته وسط إجراءات عسكرية مشددة على البوابات والطرق المؤدية الى المسجد.



وتداولت صفحات مقدسية صوراً لمستوطنين يؤدون طقوسا تلمودية حول أسوار البلدة القديمة منذ طلوع الفجر.



وأكد إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن الاحتلال يستغل جائحة من أجل تنفيذ مخططات سياسية والتضييق على المقدسيين في البلدة القديمة وخاصة في أيام الجمع.



وأشار صبري إلى أن اقتحامات المستوطنين وجيش الاحتلال للمسجد الأقصى لم تتوقف أو تقيد بقيود النواحي الصحية، لافتاً إلى أن هذه القيود تفرض فقط على المقدسيين ويضيق عليهم من أجل تخفيف عدد المصلين في المسجد الأقصى.



ودعا صبري المقدسيين الى التوجه إلى الأقصى قدر الامكان مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الصحية مثل لبس الكمامة وأخذ السجادة والتباعد في الصلوات لأن ساحات الأقصى واسعة وتسع الألاف.