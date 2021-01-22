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اقالة 5 قادة الأمن العراقي بعد هجوم بغداد

اقالة 5 قادة الأمن العراقي بعد هجوم بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أكد متحدث عسكري عراقي، إصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمرا بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية هجوم بغداد المزدوج الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، الخميس.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن الكاظمي (القائد العام للقوات المسلحة) "أقال وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، من منصبه، وكلّف الفريق أحمد أبو رغيف بديلاً عنه".

وأكد "إقالة عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بديلاً عنه وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف رسول أن الكاظمي قرر أيضاً "نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائدا لعمليات بغداد".

كما أشار إلى إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية".

ولفت رسول إلى "إقالة مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه".

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