الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فتى من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلت الفتى رجائي شفيق الرجبي (17 عاما)، عقب دهم منزل ذويه والعبث بمحتوياتها.