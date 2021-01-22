بيلوسي: محاكمة ترامب ستبدأ قريبًا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: إن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف ستبدأ قريبا، دون أن تحدد الموعد الدقيق.



وذكرت بيلوسي، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) "سأتحدث مع من يديرون العملية بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعدا لمحاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق بسبب دوره في التحريض على العصيان في الكابيتول".



واتهمت بيلوسي دونالد ترامب بإرسال أنصاره إلى مبنى الكابيتول وتحريضهم على اقتحام المبنى، بينما كان المشرعون مجتمعين للإقرار بنتائج الانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.