تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بغداد

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أعلن تنظيم الدولة، مسؤوليته عن الهجوم الذي هز أمس الخميس العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.



ووفق (سكاي نيوز) فقد قال التنظيم، في بيان نشره عبر وسائل إعلام تابعة له، إن أحد عناصره، المدعو أبو يوسف الأنصاري، فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثاني بطريقة ذاتها على يد عنصر آخر في التنظيم يدعى محمد عارف المهاجر، بعد تجمع لأشخاص احتشدوا قرب الموقع بعد التفجير الأول.



وأكدت السلطات العراقية أن تفجيرين انتحاريين هزا سوقا شعبية مكتظة في ساحة الطيران وسط بغداد في هجوم أسفر عن سقوط 32 قتيلا و110 جرحى.