شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف ويهدده بالقتل

رام الله - دنيا الوطننشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عبر حسابه بموقع (تويتر) صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي قال فيه إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الكبير الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.وقال خامنئي: "يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني، وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب"، دون أن يذكر اسم ترامب الذي أمر بالضربة.