شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 4 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة بغزة: 4 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تسجيل  4 حالات وفاة، و275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 2237 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة: إنها سجلت 495 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 43306 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 49187 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 5380 حالة.

وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 501 حالة.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 122 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 70 حالة.

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