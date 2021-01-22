بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر" المثير للجدل

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "الكبسة الحمراء" التي كانت موجودة في المكتب البيضاوي، والتي أثارت دهشة الكثير من ضيوف الرئيس السابق دونالد ترامب.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن هذه الكبسة اللافتة للاهتمام، كشفها ترامب في العام 2017 لصحفيين في "أسوشيتد برس" و"فاينانشال تايمز"، بعد أن وصفها أحدهم، مازحا، بأنها "زر نووي"، إلا أنها في الحقيقة كانت توفر "الدايت كولا" بشكل فوري لترامب.



وأكدت صحيفة "The Hill" أن هذه الكبسة لم تكن ظاهرة في صور بايدن التي تم التقاطها له يوم الخميس في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب، وهو من محبي المشروبات الغازية، كان قد أمر بوضع هذا "الزر الأحمر" فيResolute Desk ، وعندما يقوم بالضغط عليه سيتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب "الدايت كولا" له.



ووفقا للتقارير الإخبارية، كان ترامب يستهلك بانتظام 12 علبة من الدايت كولا يوميا.