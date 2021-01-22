دولي

بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر" المثير للجدل

بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر" المثير للجدل
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "الكبسة الحمراء" التي كانت موجودة في المكتب البيضاوي، والتي أثارت دهشة الكثير من ضيوف الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن هذه الكبسة اللافتة للاهتمام، كشفها ترامب في العام 2017 لصحفيين في "أسوشيتد برس" و"فاينانشال تايمز"، بعد أن وصفها أحدهم، مازحا، بأنها "زر نووي"، إلا أنها في الحقيقة كانت توفر "الدايت كولا" بشكل فوري لترامب.

وأكدت صحيفة "The Hill" أن هذه الكبسة لم تكن ظاهرة في صور بايدن التي تم التقاطها له يوم الخميس في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن ترامب، وهو من محبي المشروبات الغازية، كان قد أمر بوضع هذا "الزر الأحمر" فيResolute Desk ، وعندما يقوم بالضغط عليه سيتم استدعاء أحد الموظفين لتقديم مشروب "الدايت كولا" له.

ووفقا للتقارير الإخبارية، كان ترامب يستهلك بانتظام 12 علبة من الدايت كولا يوميا.

أخبار ذات صلة

بيلوسي: محاكمة ترامب ستبدأ قريبًا

بيلوسي: محاكمة ترامب ستبدأ قريبًا

شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف ويهدده بالقتل

شاهد: خامنئي ينشر صورة لاعب غولف ويهدده بالقتل

&#34;كورونا عالميًا&#34;: نحو 2 مليون و101 ألف وفاة و98 مليونا و93 ألف إصابة

"كورونا عالميًا": نحو 2 مليون و101 ألف وفاة و98 مليونا و93 ألف إصابة

تحذيرات أوروبية: 3 سلالات متحورة من (كورونا) خطيرة جدًا

تحذيرات أوروبية: 3 سلالات متحورة من (كورونا) خطيرة جدًا

نتنياهو يخطط لزيارة إلى الإمارات والبحرين في غضون أسبوعين

نتنياهو يخطط لزيارة إلى الإمارات والبحرين في غضون أسبوعين

الصين تدعو لتعاون دولي بمجال اللقاحات للتغلب على جائحة (كوفيد-19)

الصين تدعو لتعاون دولي بمجال اللقاحات للتغلب على جائحة (كوفيد-19)

وزير الصحة الإسرائيلي: تأجيل الانتخابات سيحصل فقط إذا وقعت كارثة صحية

وزير الصحة الإسرائيلي: تأجيل الانتخابات سيحصل فقط إذا وقعت كارثة صحية

بريطانيا تسجل تراجعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل تراجعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

الاحتلال يعتقل فتى من الخليل

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

أبو دياب: الاحتلال يسعى إلى إبقاء القدس في وضع غير آمن

أبو دياب: الاحتلال يسعى إلى إبقاء القدس في وضع غير آمن

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

الصحة بغزة: تسجيل 275 إصابة جديدة يوم الخميس بنسبة إصابة 12.2%

الصحة بغزة: تسجيل 275 إصابة جديدة يوم الخميس بنسبة إصابة 12.2%

&#34;الصحة&#34;: لم تجر أي فحوصات لطفرة (كورونا) بغزة والمنحنى الوبائي يسير نحو الانخفاض

"الصحة": لم تجر أي فحوصات لطفرة (كورونا) بغزة والمنحنى الوبائي يسير نحو الانخفاض

سلامة معروف يتحدث عن تفاصيل تخفيف الإجراءات وانتظام الدراسة في قطاع غزة

سلامة معروف يتحدث عن تفاصيل تخفيف الإجراءات وانتظام الدراسة في قطاع غزة

منوعات

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف &#34;الصقر&#34;

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف "الصقر"

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

عربي

اقالة 5 قادة الأمن العراقي بعد هجوم بغداد

اقالة 5 قادة الأمن العراقي بعد هجوم بغداد

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بغداد

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بغداد

‫الإمارات تقر استخدام لقاح &#34;سبوتنيك V&#34; ضد فيروس (كورونا)

‫الإمارات تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)