الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علي عفيف سوالمة والشاب أمجد عفيف سوالمة، بعد دهم وتفتيش منزليهما في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.



واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عصمت شولي، وفتشته وخرّبت في محتوياته واعتقلته عدة ساعات ثم أخلت سبيله بعد تحقيق ميداني.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شداد عدوان من بلدة عزون وصادرت مركبته أثناء تواجده قرب عزبة الطبيب.



واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة سلواد شرقي رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وفي القدس المحتلة، شهدت بلدة الطور مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان أحمد مروان أبو جمعة وإبراهيم أبو حطب وابراهيم خالد الحنيطي، من بلدة الطور خلال مواجهات عنيفة شهدتها البلدة الليلة الماضية.