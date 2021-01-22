دولي

"كورونا عالميًا": نحو 2 مليون و101 ألف وفاة و98 مليونا و93 ألف إصابة

"كورونا عالميًا": نحو 2 مليون و101 ألف وفاة و98 مليونا و93 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 101 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 98 مليونا و93 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 70 مليونا و487 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، تراجعاً طفيفاً جداً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 664 ألف و932 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16,578 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (4,363 وفاة)، والمكسيك (1,539 وفاة)، والبرازيل (1,335 وفاة)، وبريطانيا (1,290 وفاة)، وألمانيا (855 وفاة)، وتقدمت كل من المكسيك والبرازيل على حساب بريطانيا التي تراجعت من المستوى الثاني عالميا لتستقر عند المستوى الرابع.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (193,758 إصابة)، والبرازيل (59,946 إصابة)، واسبانيا (44,357 إصابة)، وبريطانيا (37,892 إصابة)، وفرنسا (22,848 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (420,285 وفاة)، والبرازيل (214,228 وفاة)، والهند (153,067 وفاة)، والمكسيك (146,174 وفاة)، وبريطانيا (94,580 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (25,196,086 إصابة)، والهند (10,626,200 إصابة)، والبرازيل (8,699,814 إصابة)، وروسيا (3,655,839 إصابة)، وبريطانيا (3,543,646 إصابة).

__

أخبار ذات صلة

تحذيرات أوروبية: 3 سلالات متحورة من (كورونا) خطيرة جدًا

تحذيرات أوروبية: 3 سلالات متحورة من (كورونا) خطيرة جدًا

نتنياهو يخطط لزيارة إلى الإمارات والبحرين في غضون أسبوعين

نتنياهو يخطط لزيارة إلى الإمارات والبحرين في غضون أسبوعين

الصين تدعو لتعاون دولي بمجال اللقاحات للتغلب على جائحة (كوفيد-19)

الصين تدعو لتعاون دولي بمجال اللقاحات للتغلب على جائحة (كوفيد-19)

وزير الصحة الإسرائيلي: تأجيل الانتخابات سيحصل فقط إذا وقعت كارثة صحية

وزير الصحة الإسرائيلي: تأجيل الانتخابات سيحصل فقط إذا وقعت كارثة صحية

بريطانيا تسجل تراجعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل تراجعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل: انخفاض على مستوى المعيشة للمرة الأولى منذ 2008

إسرائيل: انخفاض على مستوى المعيشة للمرة الأولى منذ 2008

إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر يشعر بها سكان شمال إسرائيل

هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر يشعر بها سكان شمال إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

إصابة طفل واستهداف منازل خلال اعتداءات مكثفة للمستوطنين بالضفة

أبو دياب: الاحتلال يسعى إلى إبقاء القدس في وضع غير آمن

أبو دياب: الاحتلال يسعى إلى إبقاء القدس في وضع غير آمن

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

الصحة بغزة: تسجيل 275 إصابة جديدة يوم الخميس بنسبة إصابة 12.2%

الصحة بغزة: تسجيل 275 إصابة جديدة يوم الخميس بنسبة إصابة 12.2%

حماس تدين التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

حماس تدين التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يناقش تأسيس شبكة الحاضنات ومسرعات الأعمال والحدائق التكنولوجية

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يناقش تأسيس شبكة الحاضنات ومسرعات الأعمال والحدائق التكنولوجية

قيادي فلسطيني يكشف: مقترح لتشكيل قائمة موحدة من عدة فصائل بمنظمة التحرير لخوض الانتخابات

قيادي فلسطيني يكشف: مقترح لتشكيل قائمة موحدة من عدة فصائل بمنظمة التحرير لخوض الانتخابات

منوعات

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

من هي الفنانة الوحيدة التي يتابعها (بايدن) عبر تويتر.. بعدما حظرها (ترامب)

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :&#34; الصحة والأمان نعمتان مجهولتان&#34;

راغب علامة من بعد الحجر الصحي :" الصحة والأمان نعمتان مجهولتان"

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

انتقادات بالجملة لمسلسل (عروس بيروت).. فهل يتم ايقافه؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

آمال ماهر تعلن عودتها من جديد.. وما سبب اختفاؤها؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

شاهد: اليوم الأول للمواطن (ترامب) .. وما مصير أفراد عائلته كمواطنين؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

ما هي حقيقة وفاء الإعلامي وائل الإبراشي بسبب (كورونا)؟

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف &#34;الصقر&#34;

صدمة لجنة التحكيم ببرنامج (إنت مين) بعد اكتشاف "الصقر"

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

محمد رمضان يتعرض للضرب و يستدعي حراسه للدفاع عنه

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بسبب تصريحاتها الأخيرة

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

شاهد: فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها بحوض الاستحمام وزجاجة مشروب

عربي

‫الإمارات تقر استخدام لقاح &#34;سبوتنيك V&#34; ضد فيروس (كورونا)

‫الإمارات تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رغم اتفاق &#34;العلا&#34;.. البحرين تتهم قطر بعدم اتخاذ أي مبادرة لحل المشكلات القائمة بينهما

رغم اتفاق "العلا".. البحرين تتهم قطر بعدم اتخاذ أي مبادرة لحل المشكلات القائمة بينهما

وزير الخارجية السعودي: فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام

وزير الخارجية السعودي: فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام