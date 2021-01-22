شؤون فلسطينية

أجواء صافية وشديدة البرودة في معظم المناطق الفلسطينية

أجواء صافية وشديدة البرودة في معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة  السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو شديد البرودة في معظم المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت2021/01/23 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد2021/01/24 يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين2021/01/25 يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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