عدوان إسرائيلي على محافظة حماة السورية فجراً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش السوري، فجر الجمعة، تصدي دفاعاته الجوية، لعدوان إسرائيلي، من اتجاه الأراضي اللبنانية، على محيط محافظة حماة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري سوري قوله: "إنه حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً، برشقات من الصواريخ، من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة".



وأكد المصدر العسكري، أن الدفاعات السورية تصدرت للعدوان، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.