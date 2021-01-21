شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل 275 إصابة جديدة يوم الخميس بنسبة إصابة 12.2%

الصحة بغزة: تسجيل 275 إصابة جديدة يوم الخميس بنسبة إصابة 12.2%
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الخميس.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات 275 إصابة، بعد فحص 2237 عينة بنسبة إصابة 12.2%.

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