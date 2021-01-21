سلامة معروف يتحدث عن تفاصيل تخفيف الإجراءات وانتظام الدراسة في قطاع غزة

أكد، سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الخميس، أن الجهات الحكومية في القطاع، تحرص على الموازنة بين اتخاذ القرارات، واحتياج المواطنين وشؤون المجتمع بشكل عام.

غزة - دنيا الوطنوقال معروف، في تصريح لإذاعة (الأقصى) المحلية: "منذ أن تم الإعلان عن القرارات الأخيرة في بداية ديسمبر ومع إزدياد الحالات ومؤشرات الحالة الوبائية، ونحن في حالة تقييم دائمة ومتابعة مستمرة مع استقرار الحالة الوبائية مؤخراً".وأضاف، أنه أعلن اليوم عن إعادة ترتيب اغلاق يومي الجمعة والسبت، بسبب تراجع العديد من مؤشرات الحالة الوبائية، لافتاً إلى أن الهدف هو تخفيف الإجراءات دون أن يحدث أي أثر سلبي على الحالة الوبائية العامة.وأشار إلى، أن تفاصيل التخفيف تشمل السماح للصلوات في المساجد، في إطار الأحياء السكنية دون الحاجة إلى السيارات ومنع حركتها كالمعتاد بيومي الجمعة والسبت، والسماح لفتح المخابز والصيدليات وإبقاء حالة الإغلاق لكافة المنشآت والمرافق الأخرى.وحول انتظام الدراسة، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أنه تم إعادة إنتظام الدراسة بنظام الشعبتين للمراحل التعليمية من الصف السابع وحتى الصف الحادي عشر، إضافة إلى رياض الأطفال وفق بروتوكولات وزارة الصحة ووفق عملية ضمان عودة آمنة للمراحل التعليمية.وتابع: "الدراسة بالتعليم الوجاهي ستكون بنظام الشعبتين وهذا الأمر يعني أن لا دوام كامل على مدار الأسبوع للطالب، وستنتظم الدراسة وفق الشعبتين لتحقيق عملية التباعد، وعدم تكدس الطلاب داخل الصف الدراسي الواحد وضمان الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة".وفيما يخص المراحل التعليمية التي جرى إتخاذ القرارات بشأنها، أوضح معروف، أنها ستبدأ الإجراءات بدوام المعلمين يوم الأحد المقبل وسيشرع الطلاب بالحضور إلى المدارس بدءًا من يوم الاثنين.ولفت إلى، أنه سيتم تفاصيل دوام الطلاب وطبيعة الدوام، إلى المدارس، عبر المديريات، يوم السبت والأحد المقبلين، وسيعرف الطالب اليوم المخصص له في الدراسة وغير ذلك من التفاصيل الأخرى.واستكمل: "قلنا دائماً أن عملية التعليم عن بعد كانت إجراءً إضطرارياً والإجراء الإضطراري كان لزاماً علينا اتخاذه في ضوء إجراءات مواجهة الجائحة من قبل وزارة التربية والتعليم".وأكد معروف، أن وزارة التعليم هي التي تضع ملامح نهاية الدراسة في هذا الفصل الدراسي والتي آثرت أن تعطي فترة زمنية ستكون في حدود الشهر أو الثلاثة أسابيع للتعليم الوجاهي في هذه المراحل المختلفة.واستطرد: "الأمر مرتبط بشكل أساسي بالإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية والإلتزام ببرتوكول العودة الآمنة للدراسة، المقر من وزارة الصحة، والذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم في كافة المدارس".