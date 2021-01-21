الزهار: لابد من تجديد الرئاسة ويجب الاتفاق على ضمانات لإجراء انتخابات متتالية





وتابع القيادي في حركة (حماس): "القانون الاساسي يقول إن المجلس التشريعي لا يحل إلا بمجلس تشريعي جديد، أما الرئاسة محدد"، مبدياً خشيته أن تكون الانتخابات "وسيلة للتنازل عن الثواتب"، بحسب تعبيره.





وطالب عضو المجلس التشريعي السابق، بعدم استثناء فلسطيني الشتات من الانتخابات، لافتاً إلى أنه يتبنى موقفاً شخصياً بضرورة تجديد الرئاسة، ﻷن التجربة الماضية مؤلمة"، على حد وصفه.



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، أن المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس، "غير قانونية".وأضاف الزهار، في لقاء متلفز، أنه لا بد من تحرير القانون من خدمة أي طرف، مطالباً بعقد لقاء قانوني يضع الأسس التي ستجري عليها الانتخابات، وتحصين الخطوات المقبلة بالقانون.وأكد، أنه لا أحد يرفض الانتخابات من حيث المبدأ، ويجب الاتفاق على لوازم وضمانات على اجراء انتخابات متتالية، مضيفاً: "لابد من ترتيب انتخابات ناجحة وكاملة".