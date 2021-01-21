حماس تدين التفجير الانتحاري المزدوج وسط بغداد

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، التفجيرين الانتحاريين الذين وقعا وسط العاصمة العراقية، بغداد، وأسفرا عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، عزت الرشق، في تصريح صحفي: "نعرب عن إدانتنا للتفجيرين المتتاليين اللذين استهدفا المواطنين الأبرياء وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى".



وتابع: "نبعث بخالص التعازي والمواساة للعراق الشقيق، ولعائلات الضحايا والجرحى، ونعلن عن تضامننا معهم، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ الشعب العراقي العزيز من كل مكروه وسوء، ويمنّ عليه بمزيد من الأمن والاستقرار".



وهز انفجاران انتحاريان، العاصمة العراقية، بغداد، ما أسفر عن وقوع 32 قتيلاً و110 جرحى، بحسب المصادر الطبية العراقية.



وقالت وسائل إعلام، إن انتحارياً فجر نفسه في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط بغداد، وأعقبه تفجير انتحاري ثانٍ، حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي بالمدينة.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان له، أن الانتحاريين فجرا نفسيهما بعد ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.