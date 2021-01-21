المجلس الأعلى للإبداع والتميز يناقش تأسيس شبكة الحاضنات ومسرعات الأعمال والحدائق التكنولوجية

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رام الله - دنيا الوطن

ناقشت لجنة التطوير التجريبي والاحتضان في المجلس الأعلى للإبداع والتميز مقترح مسودة النظام الأساسي لشبكة الحاضنات ومسرعات الأعمال والحدائق التكنولوجية في فلسطين. وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس بمقر المجلس.



وتم الاتفاق على تأسيس الشبكة بإشراف المجلس الأعلى للإبداع والتميز لتكون إحدى الأدوات الفاعلة، التي يعتمدها المجلس من أجل تنسيق وتنظيم قطاع الحاضنات ومسرعات الأعمال والحدائق التكنولجية وتعزيزاً للتعاون والشراكات القائمة، وتضافراً للجهود، أملاً في تحسين بيئة الإبداع. وستضم الشبكة في عضويتها كل المؤسسات الفعالة في هذا المجال.



وعقدت لجنة التطوير التجريبي والاحتضان بالمجلس الأعلى للإبداع والتميز اجتماعها بحضور رئيس المجلس المهندس عدنان سمارة ورئيسة اللجنة د. ميسون ابراهيم، ومنسق اللجنة ومسؤول دائرة التطوير التجريبي والاحتضان بالمجلس م. حازم مراعبة، ومدير عام إدارة التطوير الفني بالمجلس، د. محمد أبو عيد، وعبر تقنية زووم حضر أعضاء اللجنة م. حسن عمر، ود. إيهاب القبج، ود. عبد الكريم المدهون، ود. عماد الهودلي، ود. أحمد عيسى، وم. ليث قسيس، وأ مصطفى أبو علي، د. كريم طهبوب، ود.إياد هدروس.



يذكر أن لجنة التطوير التجريبي والاحتضان هي إحدى اللجان الرئيسة العاملة في المجلس الأعلى للإبداع والتميز، بمقتضى النظام الأساسي الخاص، وتضم في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين المتميزين في هذا المجال.