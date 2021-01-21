قيادي فلسطيني يكشف: مقترح لتشكيل قائمة موحدة من عدة فصائل بمنظمة التحرير لخوض الانتخابات

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دنيا الوطن - عبد الهادي مسلم

كشف عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية، الدكتور سفيان مطر، اليوم الخميس، أن عدة فصائل منطوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تبحث مقترح لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات المقبلة.



وجدد مطر، في تصريح صحفي، موقف جبهته الثابت على أهمية إصدار المراسيم الرئاسية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حيثما أمكن وبالتوافق.



واعتبر القيادي الفلسطيني مطر، أن تنفيذ ذلك مدخلا مهما لإنهاء الانقسام والانتقال السلمي للسلطة وممارسة الشعب لحقه الديمقراطي في اختيار ممثليه من أجل توحيد النظام السياسي الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.



وشدد مطر على ضرورة أن يكون هنالك ضمانات لسير الانتخابات بشكل ديمقراطي، تكون فيها الحرية المطلقة في الوصول إلى مراكز الاقتراع دون أية مضايقات أو معيقات والالتزام بنتائجها، مؤكدا على أهمية إجراء الانتخابات في القدس وخوض معركة سياسية من الكل الفلسطيني من اجل ذلك.



وحول اجتماع القاهرة، أوضح مطر أن الاجتماع المتوقع عقده في الأيام القادمة بمشاركة كافة الفصائل في القاهرة بهدف مناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات وآلية اجراؤها ودراسة تشكيل القوائم الانتخابية وضمان نجاح سير الانتخابات.