نتنياهو يخطط لزيارة إلى الإمارات والبحرين في غضون أسبوعين

يشار إلى أن زيارات كانت مقررة سابقا لنتنياهو إلى هاتين الدولتين، إلا أنه تم تأجيلها.



رام الله - دنيا الوطنقال موقع (والا) الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة في غضون أسبوعين تستغرق ثلاثة أيام إلى الإمارات والبحرين.وأضاف الموقع أنه من المتوقع أن تتم الزيارة في الفترة ما بين 9 و 11 شباط/فبراير، ولكن قد يتم تأجيلها مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة تمديد الإغلاق الصحي.