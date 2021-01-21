الصين تدعو لجهود لدفع العملية السياسية وتحسين الوضع الأمني والإنساني في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مبعوث صيني يوم الخميس إلى القيام بجهود لدفع العملية السياسية في سوريا وتحسين الوضع الأمني والإنساني في الدولة التي مزقتها الحرب.



وقال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن إن عشر سنوات مضت على اندلاع الأزمة السورية، ويمثل التوصل إلى حل سياسي في وقت مبكر واستئناف السلام والهدوء في البلاد رغبة مشتركة لشعب سوريا وتطلعا عالميا للمجتمع الدولي.



ودعا تشانغ إلى القيام بجهود لتعزيز العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.



وقال إن الجلسة الخامسة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف في الأسبوع المقبل. وإن الصين تأمل من الحكومة السورية والمعارضة العمل معا في إطار اللجنة واستخدام الحوار لحل الخلافات وتوسيع التوافق وتعزيز التقدم الجوهري في العمل ذي الصلة.



وقال إن عمل اللجنة الدستورية يتعين أن يظل مستقلا وبعيدا عن التدخل الخارجي، داعيا المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية للحوار بين الطرفين في سوريا وتقديم التشجيع والتوجيه بدلا من الضغط عمدا على أحد الطرفين.



كما دعا تشانغ إلى القيام بجهود من أجل استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في سوريا.



وقال: إنه يتعين رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سوريا في وقت مبكر لأن الصعوبات الاقتصادية والإنسانية في سوريا تعود إلى حد كبير إلى الحصار الاقتصادي وغيره من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.



وأشار إلى أن الإجراءات القسرية الأحادية تقوض بشدة القاعدة الاقتصادية السورية وتعيق وصول السوريين إلى الإمدادات والخدمات الطبية.