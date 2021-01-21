دولي

وزير الصحة الإسرائيلي: تأجيل الانتخابات سيحصل فقط إذا وقعت كارثة صحية

وزير الصحة الإسرائيلي: تأجيل الانتخابات سيحصل فقط إذا وقعت كارثة صحية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية بأن وزير الصحة، يولي إدلشتاين استبعد إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب الحالة الوبائية.

وأشار الوزير وفق القناة الإسرائيلية، إلى "أن ذلك سيحصل فقط إذا وقعت كارثة صحية".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال أقل من عامين، في 23 من شهر آذار/مارس المقبل.

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