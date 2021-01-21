"الديمقراطية" تدين إغراق أراضي المزارعين بمياه المستوطنات الإسرائيلية شرق غزة





واعتبرت ذلك عمل إجرامياً يهدف لإتلاف المزروعات والموسم الشتوي وتدمير الحقول الزراعية وتكبيد المزارعين خسائر فادحة.



وأكدت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "قطاع غزة ليس مكباً لنفايات المستوطنين والمستوطنين تلقى فيه المياه العادمة والسدود المائية الفائضة وقتما كان وأينما شاءت".



ودعت الجبهة إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية شاملة لدفع محكمة الجنايات الدولية لممارسة صلاحياتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الزراعة والبيئة الفلسطينية، بما في ذلك تقديم شكاوى من المواطنين المتضررين من هذه الممارسات وغيرها بدعم مادي وقانوني من الحكومة الفلسطينية.



وجددت الجبهة دعوتها لوزارة الزراعة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية وتعويض المزارعين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم. مطالبةً في الوقت نفسه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف جرائم الاحتلال واجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على توفير الحماية الدولية للمزارعين.

رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إغراق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضي المواطنين الفلسطينيين وحقولهم الزراعية شرقي مدينة غزة من خلال فتح السدود المائية للمستوطنات.