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‫الإمارات تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا)

‫الإمارات تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الصندوق السيادي لروسيا الاتحادية) إقرار لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس (كورونا) من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في الإمارات العربية المتحدة في إطار إجراء معجل بالاستناد إلى نتائج الطور الثالث من الدراسات السريرية في روسيا والتي اشترك فيها أكثر من 33000 شخص.

ويتواصل حالياً في الإمارات العربية المتحدة الطور الثالث من الدراسات السريرية تحت رقابة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ودائرة الصحة في أبو ظبي بمشاركة 1000 متطوع حتى الآن.

ويتم إجراء الدراسات السريرية في الإمارات العربية المتحدة بفضل شراكة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع Aurugulf Health Investment والشريك في توزيع اللقاح Pure Health.

منذ انطلاق الدراسات، تلقى 1000 متطوع الحقنة الأولى من اللقاح، وشكل ذلك خطوة مهمة لإقرار اللقاح في إطار الإجراء المعجل.

وتم تسجيل اللقاح في وقت سابق عبر إجراءات معجلة مماثلة (emergencyuseauthorization) في الأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمنستان.

كما تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في روسيا وبيلاروس.

وسيتولى الشركاء الدوليون للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى توريد اللقاح إلى الإمارات العربية المتحدة.

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